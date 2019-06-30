"Миннесота" готова предложить Цуккарелло долгосрочный контракт

"Миннесота" заинтересована в приглашении нападающего Матса Цуккарелло, сообщает The Athletic. На данный момент 31-летний хоккеист является свободным агентом.

Ранее отмечалось, что норвежец хочет получить 5-летний контракт, и руководство "Уайлд" готово ему предложить долгосрочное соглашение. Помимо "Миннесоты", пригласить форварда хочет и "Коламбус", который с большой долей вероятности останется без Артемия Панарина.

Цуккарелло перешел из "Рейнджерс" в "Даллас" по ходу минувшего сезона. Всего он провел 48 матчей в регулярном чемпионате и набрал 40 (12+28) очков, в плей-офф на его счету 11 (4+7) очков. Всего в НХЛ – 511 игр и 355 (114+241) набранных баллов.