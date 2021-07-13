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«Миннесота» готова пойти на компромисс в переговорах с Капризовым по новому контракту

13 июля 2021, 17:27
Кирилл Капризов. Фото USA Today Sports
Кирилл Капризов. Фото USA Today Sports
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«Миннесота» продолжает активные переговоры о новом контракте с нападающим Кириллом Капризовым. Клуб хотел заключить долгосрочное соглашение, но сторона Капризова настаивает на более коротком контракте.

Нападающий полностью поддерживает требования своего агента, поэтому генеральный менеджер «Дикарей» Билл Герин готов пойти на компромисс.

Напомним, Капризов подписал контракт с «Миннесотой» 13 июля 2020 года. В дебютном сезоне НХЛ 24-летний россиянин провел 55 матчей в регулярке, в которых набрал 51 (27+24) очко. В 7 играх плей-офф форвард отметился 3 (2+1) очками.

Также Капризов стал победителем премии NHL Fan Choice Awards в номинации «Европейский прорыв года» и обладателем «Колдер Трофи».

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Иван Шитик все материалы автора

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