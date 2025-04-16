«Миннесота» гарантировала участие в плей-офф НХЛ

«Миннесота» победила «Анахайм» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ и обеспечила себе место в плей-офф.

За «Уайлд» выступают российские хоккеисты Кирилл Капризов и Яков Тренин.

«Миннесота» набрала 97 очков в 82 матчах и занимает 7-е место в Западной конференции.