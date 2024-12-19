«Миннесота» — «Флорида»: видеообзор матча НХЛ

«Миннесота» уступила «Флориде» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:6.

Автором единственного гола хозяев стал Марко Росси.

В составе «Пантерз» дублем отметился Мэттью Ткачук, еще по шайбе забросили арон Экблад, Мэки Самоскевич, Нико Миккола и Ээту Луостаринен.

«Миннесота» идет 2-й на «Западе» с 44 очками, «Флорида» набрала 42 очка и занимает 4-е место в Восточной конференции.