«Миннесота» — «Флорида»: видеообзор матча НХЛ

«Флорида» на выезде одержала победу над «Миннесотой» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов отметился голом и результативной передачей и был признан второй звездой матча.

Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил в этой игре 18 бросков по своим воротам.

«Миннесота» с 68 очками после 53 игр занимает второе место в таблице Западной конференции. У «Флориды» 57 очков в 50 матчах и 9-я строчка на «Востоке».