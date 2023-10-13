«Миннесота» — «Флорида»: видеообзор матча НХЛ

«Миннесота» обыграла «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0. Игра прошла на льду «Эксел Энерджи Центра» в Сэнт-Поле.

На 8-й минуте защитник Брок Фабер открыл счет, а в середине второго периода Джоэль Эрикссон с передачи россиянина Кирилла Капризова оформил дубль.

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