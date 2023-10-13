«Миннесота» обыграла «Флориду». Капризов сделал голевую передачу

«Миннесота» выиграла у «Флориды» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0. Встреча прошла на льду «Эксел Энерджи Центра» в Сэнт-Поле.

Защитник Брок Фабер на 8-й минуте первого периода открыл счет. В середине второй двадцатиминутке большинство реализовал Джоэль Эрикссон. Во втором взятии ворот поучаствовал российский форвард Кирилл Капризов, сделавший голевую передачу.