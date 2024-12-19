«Флорида» обыграла «Миннесоту», Капризов набрал одно очко

«Флорида» переиграла «Миннесоту» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1.

У «Пантерз» дубль оформил Мэттью Ткачук, еще по голу забили Аарон Экблад, Мэки Самоскевич, Нико Миккола и Ээту Луостаринен. Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 26 из 27 бросков соперников.

В составе «Уайлд» единственную шайбу забросил Марко Росси. Российский нападающий команды Кирилл Капризов отдал голевую передачу на 17-й минуте 1-го периода.

За 31 матч в нынешнем сезоне форвард набрал 48 (22+26) очков.

«Флорида» набрала 42 очка в 33 матчах и расположилась на 4-й строчке Восточной конференции, «Миннесота» идет 2-й на «Западе» с 44 очками за 32 игры.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Флорида» — 1:6 (1:2, 0:2, 0:2)

Голы: Экблад — 2 (Й. Боквист, Самоскевич), 3:48 — 0:1. Росси — 12 (бол., Капризов, Болди), 16:11 — 1:1. Самоскевич — 6 (Экблад), 18:14 — 1:2. Ткачак — 12 (Барков, Верхэге), 35:28 — 1:3. Ткачак — 13 (бол., Верхэге, Экблад), 38:54 — 1:4. Миккола — 4 (Лунделл, Райнхарт), 51:10 — 1:5. Луостаринен — 4 (Родригес), 59:30 — 1:6.

Вратари: Флери — Бобровский.

Штраф: 16 — 16.

Броски: 27 (15+7+5) — 33 (8+15+10).

Наши: Капризов (22.52/2/0), Хуснутдинов (9.24/0/-1) — Куликов (19.47/0/0).

19 декабря. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 17423 зрителя