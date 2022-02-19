«Миннесота» проиграла «Флориде». Капризов набрал 2 очка
«Миннесота» потерпела поражение от «Флориды» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:6. Это вторая проигранная встреча «Уайлд» подряд. «Пантерз» одержали вторую кряду победу.
Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил одну шайбу и сделал голевую передачу.
На счету голкипера «Флориды» Сергея Бобровского 24 отраженных броска.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Флорида» — 2:6 (1:2, 0:1, 1:3)
Голы: Капризов — 23 (бол., Сперджен, Зуккарелло), 7:07 — 1:0. Марчмент — 9, 10:02 — 1:1. Марчмент — 10 (Лунделл, Райнхарт), 12:29 — 1:2. Дюклер — 20 (Юбердо, Экблад), 28:38 — 1:3. Экблад — 12 (бол., Дюклер, Юбердо), 41:41 — 1:4. Зуккарелло — 17 (бол., Капризов, Эрикссон Эк), 49:42 — 2:4. Верхэге — 16 (п.в., Уигар), 53:18 — 2:5. Марчмент — 11 (п.в., Лунделл), 54:33 — 2:6.
Вратари: Тэлбот (52:40 — 54:33) — Бобровский.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 26 (9+12+5) — 34 (9+13+12).
Наши: Капризов (18.40/4/-4), Куликов (16.45/1/-1) — -.
19 февраля. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 18300 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|48
|33
|15
|70
|2
|Питтсбург
|51
|31
|20
|70
|3
|Рейнджерс
|49
|31
|18
|67
|4
|Вашингтон
|52
|28
|24
|65
|5
|Коламбус
|48
|24
|24
|49
|6
|Айлендерс
|44
|18
|26
|42
|7
|Филадельфия
|49
|15
|34
|39
|8
|Нью-Джерси
|50
|17
|33
|39
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|49
|34
|15
|73
|2
|Тампа-Бэй
|49
|32
|17
|70
|3
|Торонто
|47
|32
|15
|67
|4
|Бостон
|48
|27
|21
|58
|5
|Детройт
|51
|23
|28
|52
|6
|Оттава
|47
|18
|29
|40
|7
|Баффало
|49
|16
|33
|40
|8
|Монреаль
|49
|9
|40
|25
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|48
|35
|13
|74
|2
|Миннесота
|46
|30
|16
|63
|3
|Сент-Луис
|48
|28
|20
|62
|4
|Нэшвилл
|50
|28
|22
|60
|5
|Даллас
|47
|26
|21
|54
|6
|Виннипег
|48
|22
|26
|52
|7
|Чикаго
|50
|18
|32
|43
|8
|Аризона
|48
|12
|36
|28
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|47
|28
|19
|62
|2
|Вегас
|49
|28
|21
|59
|3
|Эдмонтон
|48
|27
|21
|57
|4
|Лос-Анджелес
|48
|24
|24
|55
|5
|Анахайм
|51
|23
|28
|55
|6
|Ванкувер
|50
|23
|27
|52
|7
|Сан-Хосе
|48
|22
|26
|49
|8
|Сиэтл
|50
|16
|34
|36
|19.02
|03:00
|
Каролина – Нэшвилл
|5 : 3
|19.02
|04:00
|
Миннесота – Флорида
|2 : 6
|19.02
|04:30
|
Чикаго – Даллас
|- : -
|19.02
|06:00
|
Вегас – Лос-Анджелес
|- : -
|19.02
|21:00
|
Баффало – Колорадо
|- : -
|19.02
|23:59
|
Виннипег – Эдмонтон
|- : -
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|48
|68
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|47
|68
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|48
|68
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|48
|35
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|49
|33
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|44
|33
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|18
|1.91
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|31
|2.04
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|37
|2.09