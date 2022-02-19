«Миннесота» проиграла «Флориде». Капризов набрал 2 очка

«Миннесота» потерпела поражение от «Флориды» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:6. Это вторая проигранная встреча «Уайлд» подряд. «Пантерз» одержали вторую кряду победу.

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил одну шайбу и сделал голевую передачу.

На счету голкипера «Флориды» Сергея Бобровского 24 отраженных броска.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Флорида» — 2:6 (1:2, 0:1, 1:3)

Голы: Капризов — 23 (бол., Сперджен, Зуккарелло), 7:07 — 1:0. Марчмент — 9, 10:02 — 1:1. Марчмент — 10 (Лунделл, Райнхарт), 12:29 — 1:2. Дюклер — 20 (Юбердо, Экблад), 28:38 — 1:3. Экблад — 12 (бол., Дюклер, Юбердо), 41:41 — 1:4. Зуккарелло — 17 (бол., Капризов, Эрикссон Эк), 49:42 — 2:4. Верхэге — 16 (п.в., Уигар), 53:18 — 2:5. Марчмент — 11 (п.в., Лунделл), 54:33 — 2:6.

Вратари: Тэлбот (52:40 — 54:33) — Бобровский.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 26 (9+12+5) — 34 (9+13+12).

Наши: Капризов (18.40/4/-4), Куликов (16.45/1/-1) — -.

19 февраля. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 18300 зрителей.