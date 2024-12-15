«Миннесота» — «Филадельфия»: видеообзор матча НХЛ

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома победила «Филадельфию» — 4:1.

В составе «Уайлд» дубль оформил Кирилл Капризов, еще по голу забили Мэттью Болди и Марко России. У «Флайерз» шайбу забросил Трэвис Санхейм, Матвей Мичков завершил встречу с показателем полезности «-2».