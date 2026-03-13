«Филадельфия» по буллитам переиграла «Миннесоту», у Капризова гол

«Филадельфия» выиграла у «Миннесоты» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б. Игра проходила на арене «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле.

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой. Также он не реализовал свою попытку в серии буллитов. Теперь у 28-летнего россиянина 79 (38+41) очков в 66 играх этого сезона.

Также у хозяев забил Мэтт Болди. У «Флайерз» отличились Эмиль Андре и Оуэн Типпетт. Победный буллит на счету Трэвиса Конекны.

«Филадельфия» набрала 73 очка в 65 матчах и занимает 11-е место в Восточной конференции. «Миннесота» идет третьей в Западной конференции — 88 очков в 66 играх.