«Миннесота» — «Эдмонтон»: видеообзор матча НХЛ

«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Миннесоту» — 5:3.

В составе «Ойлерз» 3 (2+1) очка набрал Коннор Макдэвид, еще по голу забили Зак Хайман, Райан Нюджент-Хопкинс и Василий Подколзин. У «Уайлд» шайбы забросили Мэттью Болди, Марко Росси и Райан Хартман.