«Миннесота» — «Эдмонтон»: видеообзор матча НХЛ

«Миннесота» победила «Эдмонтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

У хозяев отличились Мэтт Болди (дубль), Райан Хартман, Нико Штурм и Владимир Тарасенко, также на его счету результативный пас. В сезоне-2025/26 34-летний россиянин в 29 матчах набрал 19 (7+12) очков. У гостей забили Эндрю Манджапане и Коннор Макдэвид.

«Миннесота» одержала седьмую победу подряд. «Уайлд» набрал 49 очков и занимает третье место в таблице Западной конференции. «Эдмонтон» с 40 очками — на шестой строчке.