«Миннесота» — «Эдмонтон»: видеообзор матча НХЛ

«Эдмонтон» крупно переиграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:1. «Ойлерз» одержали четвертую победу подряд.

«Миннесота» набрала 42 очка в 29 матчах и идет на 2-й строчке в Западной конференции. «Эдмонтон» — пятый (36 очков в 29 играх).