«Миннесота» обыграла «Эдмонтон», Тарасенко забил гол и отдал пас, у Тренина — передача

«Миннесота» победила «Эдмонтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Мэтт Болди (дубль), Райан Хартман, Нико Штурм и российский нападающий Владимир Тарасенко (также на его счету результативный пас). В сезоне-2025/26 34-летний Тарасенко в 29 матчах набрал 19 (7+12) очков.

Тарасенко ассистировал российский нападающий Яков Тренин. В сезоне у 28-летнего форварда 11 (2+9) очков в 36 матчах.

У гостей забили Эндрю Манджапане и Коннор Макдэвид.

«Миннесота» одержала седьмую победу подряд. Она занимает третье место в таблице Западной конференции с 49 очками после 36 матчей. «Эдмонтон» (40 очков после 36 игр) располагается на шестом месте.