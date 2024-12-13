«Эдмонтон» разгромил «Миннесоту», Подколзин набрал 2 очка
«Эдмонтон» крупно переиграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:1. «Ойлерз» одержали четвертую победу подряд.
Российский нападающий канадской команды Василий Подколзин отметился двумя результативными передачами. Теперь у него 10 (3+7) очков в 29 играх этого сезона.
«Миннесота» набрала 42 очка в 29 матчах и идет на 2-й строчке в Западной конференции. «Эдмонтон» — пятый (36 очков в 29 играх).
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Эдмонтон» — 1:7 (1:2, 0:3, 0:2)
Голы: Хаймэн — 7 (бол., Драйзайтль, Макдэвид), 6:59 — 0:1. Капанен — 3 (Драйзайтль, Подколзин), 15:40 — 0:2. Годро — 6 (бол., Фэйбер, Юханссон), 18:49 — 1:2. К. Браун — 4 (мен., Янмарк, Эмберсон), 21:55 — 1:3. Нюджент-Хопкинс — 5 (бол., Драйзайтль, Бушар), 32:56 — 1:4. Драйзайтль — 21 (Бушар, Подколзин), 35:54 — 1:5. Стэчер — 2 (Нерс, Макдэвид), 46:55 — 1:6. Райан — 1 (Нерс, К. Браун), 57:26 — 1:7.
Вратари: Густавссон (Флери, 40:00) — Пикар.
Штраф: 13 — 11.
Броски: 30 (13+6+11) — 34 (13+13+8).
Наши: Капризов (23.51/6/-2), Тренин (13.04/2/-1), Хуснутдинов (11.02/0/0) — Подколзин (12.19/0/+2).
13 декабря. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 18394 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|28
|20
|8
|42
|2
|Нью-Джерси
|32
|19
|13
|41
|3
|Каролина
|28
|18
|10
|37
|4
|Филадельфия
|30
|14
|16
|32
|5
|Рейнджерс
|28
|15
|13
|31
|6
|Айлендерс
|31
|12
|19
|31
|7
|Питтсбург
|31
|13
|18
|30
|8
|Коламбус
|29
|12
|17
|28
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|29
|18
|11
|38
|2
|Флорида
|29
|18
|11
|38
|3
|Бостон
|30
|15
|15
|33
|4
|Тампа-Бэй
|26
|14
|12
|30
|5
|Оттава
|28
|13
|15
|28
|6
|Детройт
|29
|11
|18
|26
|7
|Баффало
|29
|11
|18
|26
|8
|Монреаль
|29
|11
|18
|25
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|31
|21
|10
|43
|2
|Миннесота
|29
|19
|10
|42
|3
|Даллас
|28
|17
|11
|34
|4
|Колорадо
|30
|17
|13
|34
|5
|Сент-Луис
|30
|14
|16
|30
|6
|Юта
|28
|12
|16
|29
|7
|Нэшвилл
|30
|8
|22
|22
|8
|Чикаго
|29
|9
|20
|20
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|29
|19
|10
|41
|2
|Лос-Анджелес
|29
|17
|12
|37
|3
|Эдмонтон
|29
|17
|12
|36
|4
|Ванкувер
|27
|14
|13
|33
|5
|Калгари
|29
|14
|15
|33
|6
|Сиэтл
|30
|14
|16
|30
|7
|Сан-Хосе
|32
|11
|21
|27
|8
|Анахайм
|28
|10
|18
|24
|13.12
|03:00
|
Торонто – Анахайм
|3 : 2
|13.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Лос-Анджелес
|3 : 1
|13.12
|03:00
|
Филадельфия – Детройт
|4 : 1
|13.12
|03:00
|
Коламбус – Вашингтон
|1 : 2 ОТ
|13.12
|03:00
|
Монреаль – Питтсбург
|2 : 9
|13.12
|03:30
|
Айлендерс – Чикаго
|5 : 4
|13.12
|04:00
|
Виннипег – Вегас
|2 : 3 ОТ
|13.12
|04:00
|
Сент-Луис – Сан-Хосе
|3 : 4
|13.12
|04:00
|
Даллас – Нэшвилл
|1 : 4
|13.12
|04:30
|
Миннесота – Эдмонтон
|1 : 7
|13.12
|05:00
|
Калгари – Тампа-Бэй
|- : -
|13.12
|05:00
|
Колорадо – Юта
|1 : 4
|13.12
|06:00
|
Ванкувер – Флорида
|- : -
|13.12
|06:00
|
Сиэтл – Бостон
|- : -