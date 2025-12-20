«Миннесота» и «Эдмонтон» сыграют в чемпионате НХЛ 20 декабря

«Миннесота» и «Эдмонтон» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ в субботу, 20 декабря. Игра пройдет на льду «Эксел Энерджи-центра» в Сент-Поле (США), стартовое вбрасывание — в 23.00 по московскому времени.

«Миннесота» — «Эдмонтон»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Ключевые события и результат игры «Миннесота» — «Эдмонтон» можно отслеживать в нашем матч-центре.

Официальных трансляций матчей НХЛ в России нет. Игры североамериканской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

НХЛ. Регулярный чемпионат

20 декабря, 23:00. Grand Casino Arena (Сент-Пол) Миннесота Эдмонтон

В регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 «Миннесота» провела 35 матчей и набрала 47 очков, предыдущим соперником «Уайлд» был «Коламбус» (5:2). У «Эдмонтона» — 35 матчей и 40 очков, в пятницу «Ойлерз» выиграли у «Бостона» (3:1).