«Миннесота» победила «Эдмонтон», Капризов забросил шайбу и сделал два голевых паса

«Миннесота» обыграла «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов забросил шайбу и сделал две голевых передачи. Также в составе «Миннесоты» отличились Матс Зуккарелло, Сэм Стил, Фредерик Годро и Юэль Эрикссон Эк.

У «Эдмонтона» забросили Клим Костин (для него эта шайба стала первой в сезоне-2022/23), Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль.

«Миннесота» занимает восьмое место в таблице Западной конференции с 24 очками в 22 матчах. «Эдмонтон» идет на седьмой строчке с 26 очками в 24 играх.

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«Миннесота» — «Эдмонтон» — 5:3 (0:1, 3:1, 2:1)

Голы: Драйзайтль — 16 (бол., Бушар, Макдэвид), 11:17 — 0:1. Эрикссон Эк — 7 (бол., Капризов), 21:51 — 1:1. Макдэвид — 19 (Драйзайтль, Хаймэн), 24:22 — 1:2. Капризов — 14 (бол., Болди, Эрикссон Эк), 30:53 — 2:2. Годро — 4 (Петан, Меррилл), 33:59 — 3:2. Стил — 5 (Зуккарелло, Меррилл), 43:13 — 4:2. Зуккарелло — 8 (Дамба, Капризов), 51:48 — 5:2. Костин — 1 (Шор, Райан), 59:56 — 5:3.

Вратари: Флери — Кэмпбелл.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 30 (6+13+11) — 21 (4+6+11).

Наши: Капризов (18.28/3/+1) — Костин (14.31/1/+1).

2 декабря. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 17651 зритель.