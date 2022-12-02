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Сегодня, 06:35

«Миннесота» победила «Эдмонтон», Капризов забросил шайбу и сделал два голевых паса

Иван Торопцев
Корреспондент
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Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports

«Миннесота» обыграла «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов забросил шайбу и сделал две голевых передачи. Также в составе «Миннесоты» отличились Матс Зуккарелло, Сэм Стил, Фредерик Годро и Юэль Эрикссон Эк.

У «Эдмонтона» забросили Клим Костин (для него эта шайба стала первой в сезоне-2022/23), Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль.

«Миннесота» занимает восьмое место в таблице Западной конференции с 24 очками в 22 матчах. «Эдмонтон» идет на седьмой строчке с 26 очками в 24 играх.

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«Миннесота» — «Эдмонтон» — 5:3 (0:1, 3:1, 2:1)

Голы: Драйзайтль — 16 (бол., Бушар, Макдэвид), 11:17 — 0:1. Эрикссон Эк — 7 (бол., Капризов), 21:51 — 1:1. Макдэвид — 19 (Драйзайтль, Хаймэн), 24:22 — 1:2. Капризов — 14 (бол., Болди, Эрикссон Эк), 30:53 — 2:2. Годро — 4 (Петан, Меррилл), 33:59 — 3:2. Стил — 5 (Зуккарелло, Меррилл), 43:13 — 4:2. Зуккарелло — 8 (Дамба, Капризов), 51:48 — 5:2. Костин — 1 (Шор, Райан), 59:56 — 5:3.

Вратари: Флери — Кэмпбелл.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 30 (6+13+11) — 21 (4+6+11).

Наши: Капризов (18.28/3/+1) — Костин (14.31/1/+1).

2 декабря. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 17651 зритель.

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Эдмонтон Ойлерз
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1 Нью-Джерси 24 19 5 39
2 Каролина 24 13 11 31
3 Айлендерс 24 15 9 30
4 Питтсбург 24 12 12 28
5 Рейнджерс 24 11 13 26
6 Вашингтон 25 10 15 24
7 Филадельфия 24 8 16 21
8 Коламбус 21 7 14 16
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 22 19 3 38
2 Торонто 25 15 10 35
3 Тампа-Бэй 23 14 9 29
4 Детройт 22 11 11 27
5 Флорида 24 11 13 26
6 Монреаль 23 12 11 25
7 Баффало 24 10 14 21
8 Оттава 22 8 14 17
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 24 14 10 32
2 Виннипег 21 14 7 29
3 Колорадо 21 13 8 27
4 Миннесота 22 11 11 24
5 Нэшвилл 22 11 11 24
6 Сент-Луис 23 11 12 22
7 Аризона 21 7 14 17
8 Чикаго 22 6 16 16
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 25 17 8 35
2 Сиэтл 23 15 8 33
3 Лос-Анджелес 26 13 13 30
4 Эдмонтон 24 13 11 26
5 Калгари 23 10 13 23
6 Ванкувер 24 9 15 21
7 Сан-Хосе 26 8 18 20
8 Анахайм 24 6 18 14
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Баффало – Колорадо
 4 : 6
2.12 03:00
Нью-Джерси – Нэшвилл
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2.12 03:00
Питтсбург – Вегас
 4 : 3
2.12 03:00
Филадельфия – Тампа-Бэй
 1 : 4
2.12 04:00
Миннесота – Эдмонтон
 5 : 3
2.12 04:00
Сент-Луис – Каролина
 4 : 6
2.12 04:30
Даллас – Анахайм
 5 : 0
2.12 05:00
Калгари – Монреаль
 1 : 2
2.12 06:00
Ванкувер – Флорида
 1 : 5
2.12 06:00
Сиэтл – Вашингтон
 3 : 2 ОТ
2.12 06:30
Лос-Анджелес – Аризона
 5 : 3
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