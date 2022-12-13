«Миннесота» победила «Эдмонтон», у Капризова результативная передача

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«Миннесота» дома победила «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

В составе «Уайлд» забивали Мэттью Болди и Фредерик Годро. На счету Кирилла Капризова результативная передача.

У «Ойлерз» единственной шайбой отметился Зак Хайман.

«Миннесота» взяла реванш за поражение от «Эдмонтона» 10 декабря (2:5).

В турнирной таблице «Запада» команды набрали по 32 очка. «Миннесота» занимает шестое место. «Эдмонтон» — 7-ю строчку.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Эдмонтон» — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Голы: Болди — 11 (бол., Капризов, Зуккарелло), 12:36 — 1:0. Хаймэн — 10 (бол., Бэрри, Макдэвид), 14:01 — 1:1. Годро — 5 (Болди), 29:39 — 2:1.

Вратари: Флери — Скиннер (59:08).

Штраф: 10 — 6.

Броски: 30 (6+16+8) — 21 (9+6+6).

Наши: Капризов (18.38/3/0) — Костин (9.56/0/0).

13 декабря. Сент-Пол. Xcel Energy Center.