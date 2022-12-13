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Сегодня, 06:43

«Миннесота» победила «Эдмонтон», у Капризова результативная передача

Руслан Минаев
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«Миннесота» — «Эдмонтон» — 2:1.
Фото USA Today Sports

«Миннесота» дома победила «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

В составе «Уайлд» забивали Мэттью Болди и Фредерик Годро. На счету Кирилла Капризова результативная передача.

У «Ойлерз» единственной шайбой отметился Зак Хайман.

«Миннесота» взяла реванш за поражение от «Эдмонтона» 10 декабря (2:5).

В турнирной таблице «Запада» команды набрали по 32 очка. «Миннесота» занимает шестое место. «Эдмонтон» — 7-ю строчку.

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«Миннесота» — «Эдмонтон» — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Голы: Болди — 11 (бол., Капризов, Зуккарелло), 12:36 — 1:0. Хаймэн — 10 (бол., Бэрри, Макдэвид), 14:01 — 1:1. Годро — 5 (Болди), 29:39 — 2:1.

Вратари: Флери — Скиннер (59:08).

Штраф: 10 — 6.

Броски: 30 (6+16+8) — 21 (9+6+6).

Наши: Капризов (18.38/3/0) — Костин (9.56/0/0).

13 декабря. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Эдмонтон Ойлерз
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НХЛ, 13 декабря: «Миннесота» обыграла «Эдмонтон», «Питтсбург» победил «Даллас»
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 28 21 7 44
2 Питтсбург 29 17 12 38
3 Каролина 27 15 12 36
4 Рейнджерс 30 15 15 35
5 Айлендерс 29 17 12 34
6 Вашингтон 30 14 16 32
7 Филадельфия 29 9 20 25
8 Коламбус 27 10 17 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 27 22 5 45
2 Торонто 29 18 11 42
3 Тампа-Бэй 27 17 10 35
4 Детройт 27 13 14 32
5 Монреаль 28 14 14 30
6 Флорида 29 13 16 30
7 Оттава 28 12 16 26
8 Баффало 28 12 16 26
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 27 18 9 37
2 Даллас 29 16 13 37
3 Миннесота 28 15 13 32
4 Колорадо 26 14 12 30
5 Нэшвилл 26 12 14 27
6 Сент-Луис 29 13 16 27
7 Аризона 26 9 17 22
8 Чикаго 26 7 19 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 30 20 10 41
2 Сиэтл 27 16 11 35
3 Лос-Анджелес 31 15 16 35
4 Эдмонтон 29 16 13 32
5 Калгари 29 13 16 31
6 Ванкувер 28 12 16 27
7 Сан-Хосе 30 9 21 23
8 Анахайм 29 7 22 17
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Монреаль – Калгари
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Питтсбург – Даллас
 2 : 1
13.12 03:00
Рейнджерс – Нью-Джерси
 4 : 3 ОТ
13.12 03:30
Оттава – Анахайм
 3 : 0
13.12 04:00
Миннесота – Эдмонтон
 2 : 1
13.12 04:00
Сент-Луис – Нэшвилл
 1 : 0 ОТ
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Коннор Макдэвид

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 29 55
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 29 46
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 29 42
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 29 25
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 29 23
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

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