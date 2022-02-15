Дубль и голевая Капризова помог «Миннесоте» переиграть «Детройт»

«Миннесота» обыграла «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:4. «Уайлд» одержали вторую победу кряду.

Российский нападающий Кирилл Капризов отметился двумя заброшенными шайбами и голевой передачей. Теперь на его счету 22 гола в этом сезоне.