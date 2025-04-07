«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор матча НХЛ
«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграла дома «Даллас» — 3:2.
В составе «Уайлд» отличились Мэттью Болди, Маркус Фолиньо и Марко Росси. У «Старз» щайбы забросили Джейсон Робертсон и Томас Хартли.
Положение команд
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|5
|5
|0
|10
|2
|Нью-Джерси
|5
|4
|1
|8
|3
|Питтсбург
|6
|4
|2
|8
|4
|Вашингтон
|6
|4
|2
|8
|5
|Рейнджерс
|7
|3
|4
|7
|6
|Филадельфия
|5
|2
|3
|5
|7
|Коламбус
|5
|2
|3
|4
|8
|Айлендерс
|5
|2
|3
|4
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Детройт
|6
|5
|1
|10
|2
|Монреаль
|6
|4
|2
|8
|3
|Торонто
|6
|3
|3
|7
|4
|Флорида
|7
|3
|4
|6
|5
|Бостон
|7
|3
|4
|6
|6
|Баффало
|5
|2
|3
|4
|7
|Оттава
|6
|2
|4
|4
|8
|Тампа-Бэй
|6
|1
|5
|4
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|6
|5
|1
|11
|2
|Виннипег Джетс
|5
|4
|1
|8
|3
|Юта
|6
|4
|2
|8
|4
|Чикаго
|7
|3
|4
|8
|5
|Сент-Луис
|5
|3
|2
|6
|6
|Даллас
|5
|3
|2
|6
|7
|Нэшвилл
|6
|2
|4
|6
|8
|Миннесота
|6
|2
|4
|5
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|6
|4
|2
|10
|2
|Сиэтл
|5
|3
|2
|8
|3
|Ванкувер
|6
|4
|2
|8
|4
|Анахайм
|5
|2
|3
|5
|5
|Эдмонтон
|6
|2
|4
|5
|6
|Лос-Анджелес
|6
|1
|5
|4
|7
|Сан-Хосе
|5
|0
|5
|2
|8
|Калгари
|6
|1
|5
|2
Результаты / календарь
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
|20.10
|02:00
|Чикаго – Анахайм
|2 : 1 ОТ
|20.10
|02:00
|Юта – Бостон
|3 : 2
