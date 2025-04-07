Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

7 апреля, 06:30

«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор матча НХЛ

Сергей Разин
корреспондент

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграла дома «Даллас» — 3:2.

В составе «Уайлд» отличились Мэттью Болди, Маркус Фолиньо и Марко Росси. У «Старз» щайбы забросили Джейсон Робертсон и Томас Хартли.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Миннесота Уайлд
Читайте также
Семак и Осинькин были в шоке от судейства. Что произошло после матча «Сочи» - «Зенит»
Родриго Пас победил на президентстких выборах в Боливии
Российские гимнасты стартуют на чемпионате мира. Какие у них шансы?
Силы ПВО перехватили БПЛА в Чертковском районе Ростовской области
Прокуратура начала проверку после аварийной посадки самолета в Пулково
Главный тренер «Алании» Гогниев увел команду с поля в матче с «Велесом»
Популярное видео
«Вегас» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов и Разин / скандальный гол СКА / ЦСКА вне зоны плей-офф
Кузнецов и Разин / скандальный гол СКА / ЦСКА вне зоны плей-офф
«Чикаго» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Денисенко оформил дубль в матче за фарм-клуб «Нэшвилла»

«Оттава» — «Коламбус»: видеообзор матча НХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 5 5 0 10
2 Нью-Джерси 5 4 1 8
3 Питтсбург 6 4 2 8
4 Вашингтон 6 4 2 8
5 Рейнджерс 7 3 4 7
6 Филадельфия 5 2 3 5
7 Коламбус 5 2 3 4
8 Айлендерс 5 2 3 4
Атлантический дивизион И В П О
1 Детройт 6 5 1 10
2 Монреаль 6 4 2 8
3 Торонто 6 3 3 7
4 Флорида 7 3 4 6
5 Бостон 7 3 4 6
6 Баффало 5 2 3 4
7 Оттава 6 2 4 4
8 Тампа-Бэй 6 1 5 4
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 6 5 1 11
2 Виннипег Джетс 5 4 1 8
3 Юта 6 4 2 8
4 Чикаго 7 3 4 8
5 Сент-Луис 5 3 2 6
6 Даллас 5 3 2 6
7 Нэшвилл 6 2 4 6
8 Миннесота 6 2 4 5
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 6 4 2 10
2 Сиэтл 5 3 2 8
3 Ванкувер 6 4 2 8
4 Анахайм 5 2 3 5
5 Эдмонтон 6 2 4 5
6 Лос-Анджелес 6 1 5 4
7 Сан-Хосе 5 0 5 2
8 Калгари 6 1 5 2
Результаты / календарь
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
20.10 02:00 Чикаго – Анахайм 2 : 1 ОТ
20.10 02:00 Юта – Бостон 3 : 2
Все результаты / календарь

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости