«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор матча НХЛ

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграла дома «Даллас» — 3:2.

В составе «Уайлд» отличились Мэттью Болди, Маркус Фолиньо и Марко Росси. У «Старз» щайбы забросили Джейсон Робертсон и Томас Хартли.