«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор матча
«Миннесота» дома уступила «Далласу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2.
«Даллас» (22 очка) одержал третью победу подряд и поднялся на пятое место в Западной конференции НХЛ. «Миннесота» (25) остается второй на «Западе».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|21
|12
|9
|26
|2
|Каролина
|16
|12
|4
|24
|3
|Вашингтон
|16
|11
|5
|23
|4
|Рейнджерс
|15
|10
|5
|21
|5
|Филадельфия
|18
|8
|10
|18
|6
|Айлендерс
|18
|7
|11
|18
|7
|Питтсбург
|20
|7
|13
|17
|8
|Коламбус
|17
|6
|11
|14
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|18
|12
|6
|25
|2
|Торонто
|19
|11
|8
|24
|3
|Тампа-Бэй
|16
|9
|7
|19
|4
|Бостон
|19
|8
|11
|19
|5
|Оттава
|17
|8
|9
|17
|6
|Баффало
|18
|8
|10
|17
|7
|Детройт
|17
|7
|10
|15
|8
|Монреаль
|18
|6
|12
|14
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|18
|15
|3
|30
|2
|Миннесота
|17
|11
|6
|25
|3
|Даллас
|16
|11
|5
|22
|4
|Колорадо
|18
|9
|9
|18
|5
|Юта
|17
|7
|10
|17
|6
|Сент-Луис
|18
|8
|10
|17
|7
|Чикаго
|18
|6
|12
|13
|8
|Нэшвилл
|18
|5
|13
|13
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|17
|11
|6
|24
|2
|Лос-Анджелес
|19
|10
|9
|23
|3
|Ванкувер
|16
|9
|7
|21
|4
|Калгари
|18
|9
|9
|21
|5
|Эдмонтон
|18
|9
|9
|20
|6
|Сиэтл
|18
|9
|9
|19
|7
|Анахайм
|16
|6
|10
|14
|8
|Сан-Хосе
|19
|5
|14
|14
Результаты / календарь
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22.11
|17.11
|00:00
|
Сиэтл – Айлендерс
|3 : 2
|17.11
|03:00
|
Тампа-Бэй – Нью-Джерси
|4 : 0
|17.11
|03:00
|
Торонто – Эдмонтон
|4 : 3 ОТ
|17.11
|03:00
|
Питтсбург – Сан-Хосе
|4 : 3 Б
|17.11
|03:00
|
Каролина – Оттава
|4 : 0
|17.11
|03:00
|
Филадельфия – Баффало
|5 : 2
|17.11
|03:00
|
Флорида – Виннипег
|5 : 0
|17.11
|03:00
|
Монреаль – Коламбус
|5 : 1
|17.11
|04:00
|
Миннесота – Даллас
|1 : 2
|17.11
|04:00
|
Лос-Анджелес – Детройт
|4 : 1
|17.11
|06:00
|
Ванкувер – Чикаго
|4 : 1
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