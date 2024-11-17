«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор матча

«Миннесота» дома уступила «Далласу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2.

«Даллас» (22 очка) одержал третью победу подряд и поднялся на пятое место в Западной конференции НХЛ. «Миннесота» (25) остается второй на «Западе».