Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 09:15

«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор матча

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Миннесота» дома уступила «Далласу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2.

«Даллас» (22 очка) одержал третью победу подряд и поднялся на пятое место в Западной конференции НХЛ. «Миннесота» (25) остается второй на «Западе».

НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Миннесота Уайлд
Читайте также
Тайсон кусал не ухо, а перчатку, специально засветил ягодицы, а над его соперником издевались. Что произошло после поражения Железного Майка от блогера Джейка Пола
СМИ допустили конец финансирования Украины при победе Трампа
Семененко опередил Кондратюка в короткой программе этапа Гран-при России в Москве
Independent узнала о замедлении смещения северного магнитного полюса в сторону РФ
Российская участница конкурса «Мисс Вселенная» прошла в финал
«Чемпионы по рецепту врача». Как допинг повлиял на историю футбола
Популярное видео
«Колорадо» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Торонто» — «Эдмонтон»: видеообзор матча

«Лос-Анджелес» — «Детройт»: видеообзор матча
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 21 12 9 26
2 Каролина 16 12 4 24
3 Вашингтон 16 11 5 23
4 Рейнджерс 15 10 5 21
5 Филадельфия 18 8 10 18
6 Айлендерс 18 7 11 18
7 Питтсбург 20 7 13 17
8 Коламбус 17 6 11 14
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 18 12 6 25
2 Торонто 19 11 8 24
3 Тампа-Бэй 16 9 7 19
4 Бостон 19 8 11 19
5 Оттава 17 8 9 17
6 Баффало 18 8 10 17
7 Детройт 17 7 10 15
8 Монреаль 18 6 12 14
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 18 15 3 30
2 Миннесота 17 11 6 25
3 Даллас 16 11 5 22
4 Колорадо 18 9 9 18
5 Юта 17 7 10 17
6 Сент-Луис 18 8 10 17
7 Чикаго 18 6 12 13
8 Нэшвилл 18 5 13 13
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 17 11 6 24
2 Лос-Анджелес 19 10 9 23
3 Ванкувер 16 9 7 21
4 Калгари 18 9 9 21
5 Эдмонтон 18 9 9 20
6 Сиэтл 18 9 9 19
7 Анахайм 16 6 10 14
8 Сан-Хосе 19 5 14 14
Результаты / календарь
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
17.11 00:00
Сиэтл – Айлендерс
3 : 2
17.11 03:00
Тампа-Бэй – Нью-Джерси
 4 : 0
17.11 03:00
Торонто – Эдмонтон
 4 : 3 ОТ
17.11 03:00
Питтсбург – Сан-Хосе
 4 : 3 Б
17.11 03:00
Каролина – Оттава
 4 : 0
17.11 03:00
Филадельфия – Баффало
 5 : 2
17.11 03:00
Флорида – Виннипег
 5 : 0
17.11 03:00
Монреаль – Коламбус
 5 : 1
17.11 04:00
Миннесота – Даллас
 1 : 2
17.11 04:00
Лос-Анджелес – Детройт
 4 : 1
17.11 06:00
Ванкувер – Чикаго
 4 : 1
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости