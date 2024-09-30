«Даллас» в предсезонном матче обыграл «Миннесоту»

«Даллас» в предсезонном матче обыграл «Миннесоту» со счетом 4:2.

В составе «Старз» дубль оформил Логан Станковен, еще по голу забили Артту Нугу и Колин Блэквелл, забросивший шайбу в пустые ворота. У «Уайлд» отличились Марко Росси и Трэвис Бойд.

Защитник «Старз» Илья Любушкин завершил встречу с показателем полезности «+2».

В следующем матче «Даллас» 4 октября сыграет с «Сент-Луисом», «Миннесота» 2 октября встретится с «Чикаго».