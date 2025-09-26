«Миннесота» проиграла «Далласу», Капризов не набрал очков

«Миннесота» потерпела поражение от «Далласа» в предсезонном матче НХЛ — 2:5.

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов провел на льду 20 минут 45 секунд и отметился тремя бросками по воротам соперника, одним блок-шотом и одним силовым приемом.

Новый сезон в НХЛ стартует 7 октября 2025 года. В своем первом матче в регулярном чемпионате «Миннесота» сыграет с «Сент-Луисом» (10 октября), «Даллас» встретится с «Виннипегом» (10 октября).

НХЛ

Предсезонный матч

«Миннесота» — «Даллас» — 2:5 (2:0, 0:1, 0:4)