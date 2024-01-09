«Миннесота» без Капризова всухую проиграла «Далласу»
«Миннесота» дома проиграла «Далласу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 0:4.
У гостей по одной шайбе забросили Роопе Хинтц, Тайлер Сегин, Радек Факса и Джейсон Робертсон.
Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов пропустил четвертый матч подряд из-за травмы нижней части тела.
«Даллас» прервал серию из трех поражений подряд и вышел на четвертое место в таблице Западной конференции НХЛ с 51 очком в 39 матчах.
«Миннесота» идет на 13-й строчке с 38 очками в 39 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Даллас» — 0:4 (0:1, 0:0, 0:3)
Голы: Хинтц — 16 (мен., Сегин), 9:16 — 0:1. Сегин — 15 (Линделл), 41:28 — 0:2. Факса — 3 (мен., Стил), 48:22 — 0:3. Робертсон — 14 (бол., Бенн, Хинтц), 49:57 — 0:4.
Вратари: Флери — Мюррей.
Штраф: 4 — 12.
Броски: 23 (12+9+2) — 20 (4+8+8).
Наши: — - Дадонов (11.34/0/0).
9 января. Сент-Пол. Xcel Energy Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|39
|26
|13
|54
|2
|Каролина
|40
|22
|18
|49
|3
|Айлендерс
|39
|18
|21
|46
|4
|Филадельфия
|40
|20
|20
|46
|5
|Нью-Джерси
|38
|21
|17
|44
|6
|Вашингтон
|38
|19
|19
|44
|7
|Питтсбург
|39
|20
|19
|44
|8
|Коламбус
|41
|13
|28
|35
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|38
|24
|14
|54
|2
|Флорида
|39
|25
|14
|52
|3
|Торонто
|37
|20
|17
|47
|4
|Детройт
|40
|20
|20
|44
|5
|Тампа-Бэй
|41
|19
|22
|43
|6
|Монреаль
|39
|17
|22
|39
|7
|Баффало
|40
|17
|23
|38
|8
|Оттава
|35
|14
|21
|28
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|39
|26
|13
|56
|2
|Колорадо
|40
|25
|15
|53
|3
|Даллас
|39
|23
|16
|51
|4
|Нэшвилл
|40
|22
|18
|45
|5
|Сент-Луис
|38
|20
|18
|41
|6
|Аризона
|38
|19
|19
|40
|7
|Миннесота
|39
|17
|22
|38
|8
|Чикаго
|40
|12
|28
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|40
|26
|14
|55
|2
|Вегас
|40
|23
|17
|51
|3
|Лос-Анджелес
|36
|20
|16
|46
|4
|Эдмонтон
|36
|20
|16
|41
|5
|Сиэтл
|39
|16
|23
|41
|6
|Калгари
|40
|17
|23
|39
|7
|Анахайм
|39
|13
|26
|27
|8
|Сан-Хосе
|40
|9
|31
|21
|9.01
|03:00
|
Филадельфия – Питтсбург
|1 : 4
|9.01
|03:00
|
Рейнджерс – Ванкувер
|3 : 6
|9.01
|04:00
|
Миннесота – Даллас
|0 : 4
|9.01
|05:00
|
Колорадо – Бостон
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|40
|67
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|40
|65
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|39
|57
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|36
|30
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|40
|28
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|39
|28
|И
|КН
|
|
Крис Дриджер
Сиэтл Кракен
|1
|1
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41