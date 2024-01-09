«Миннесота» без Капризова всухую проиграла «Далласу»

«Миннесота» дома проиграла «Далласу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 0:4.

У гостей по одной шайбе забросили Роопе Хинтц, Тайлер Сегин, Радек Факса и Джейсон Робертсон.

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов пропустил четвертый матч подряд из-за травмы нижней части тела.

«Даллас» прервал серию из трех поражений подряд и вышел на четвертое место в таблице Западной конференции НХЛ с 51 очком в 39 матчах.

«Миннесота» идет на 13-й строчке с 38 очками в 39 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Даллас» — 0:4 (0:1, 0:0, 0:3)

Голы: Хинтц — 16 (мен., Сегин), 9:16 — 0:1. Сегин — 15 (Линделл), 41:28 — 0:2. Факса — 3 (мен., Стил), 48:22 — 0:3. Робертсон — 14 (бол., Бенн, Хинтц), 49:57 — 0:4.

Вратари: Флери — Мюррей.

Штраф: 4 — 12.

Броски: 23 (12+9+2) — 20 (4+8+8).

Наши: — - Дадонов (11.34/0/0).

9 января. Сент-Пол. Xcel Energy Center.