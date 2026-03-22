«Миннесота» выиграла у «Далласа» в овертайме, Тарасенко забил победный гол

«Миннесота» победила «Даллас» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Бобби Бринк и российский нападающий Владимир Тарасенко (в овертайме). В сезоне-2025/26 34-летний Тарасенко в 64 матчах набрал 40 (20+20) очков.

У гостей забил Джейсон Робертсон.

«Миннесота» (92 очка после 71 игры) располагается на третьем месте в таблице Западной конференции. «Даллас» в 69 встречах набрал 97 очко и идет на втором месте в этой же конференции.

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