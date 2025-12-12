«Миннесота» обыграла «Даллас», Капризов и Тарасенко отметились голевыми передачами

«Миннесота» на своем льду переиграла «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов сделал одну голевую передачу, а его одноклубник Владимир Тарасенко — две. Теперь у них 34 (18+16) и 13 (3+10) очков в этом сезоне соответственно.

У хозяев дубль оформил Маркус Юханссон, а также по голу забили Юэль Эрикссон Эк, Зак Богосян и Мэтт Болди. У «Старз» забили Джейсон Робертсон и Миро Хейсканен.

«Миннесота» набрала 39 очков в 31 матче и занимает 5-е место в Западной конференции. «Даллас» идет на 2-й строчке — 47 очков в 32 играх.