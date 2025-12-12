«Миннесота» обыграла «Даллас», Капризов и Тарасенко отметились голевыми передачами
«Миннесота» на своем льду переиграла «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.
Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов сделал одну голевую передачу, а его одноклубник Владимир Тарасенко — две. Теперь у них 34 (18+16) и 13 (3+10) очков в этом сезоне соответственно.
У хозяев дубль оформил Маркус Юханссон, а также по голу забили Юэль Эрикссон Эк, Зак Богосян и Мэтт Болди. У «Старз» забили Джейсон Робертсон и Миро Хейсканен.
«Миннесота» набрала 39 очков в 31 матче и занимает 5-е место в Западной конференции. «Даллас» идет на 2-й строчке — 47 очков в 32 играх.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|3
|2
|1
|4
|2
|Питтсбург
|1
|1
|0
|2
|3
|Коламбус
|1
|1
|0
|2
|4
|Вашингтон
|1
|1
|0
|2
|5
|Нью-Джерси
|1
|1
|0
|2
|6
|Каролина
|2
|0
|2
|1
|7
|Филадельфия
|2
|0
|2
|1
|8
|Айлендерс
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|2
|2
|0
|4
|2
|Флорида
|2
|1
|1
|3
|3
|Монреаль
|1
|1
|0
|2
|4
|Торонто
|2
|1
|1
|2
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Детройт
|1
|0
|1
|0
|7
|Баффало
|1
|0
|1
|0
|8
|Тампа-Бэй
|1
|0
|1
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Юта
|1
|1
|0
|2
|2
|Колорадо
|1
|1
|0
|2
|3
|Сент-Луис
|1
|1
|0
|2
|4
|Миннесота
|1
|1
|0
|2
|5
|Виннипег
|1
|0
|1
|1
|6
|Нэшвилл
|1
|0
|1
|0
|7
|Даллас
|1
|0
|1
|0
|8
|Чикаго
|2
|0
|2
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|2
|1
|1
|3
|2
|Сиэтл
|1
|1
|0
|2
|3
|Анахайм
|1
|1
|0
|2
|4
|Сан-Хосе
|1
|1
|0
|2
|5
|Вегас
|2
|1
|1
|2
|6
|Ванкувер
|2
|1
|1
|2
|7
|Лос-Анджелес
|1
|0
|1
|0
|8
|Калгари
|1
|0
|1
|0
Результаты / календарь
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
8.10
|3.10
|01:30
|Детройт – Рейнджерс
|0 : 2
|3.10
|02:00
|Каролина – Вашингтон
|2 : 5
|3.10
|03:00
|Виннипег – Бостон
|3 : 4 ОТ
|3.10
|04:00
|Даллас – Сент-Луис
|0 : 4
|3.10
|05:00
|Вегас – Анахайм
|3 : 4
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