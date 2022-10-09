«Миннесота» — «Даллас»: Капризов и Гурьянов примут участие в предсезонном матче НХЛ

«Миннесота» в предсезонном матче НХЛ на своем льду сыграет с «Далласом».

В составе «Уайлд» во втором звене сыграет форвард Кирилл Капризов, у «Старз» защитник Денис Гурьянов — в третьем звене.

Матч «Миннесота» — «Даллас» пройдет сегодня, 9 октября и начнется в 1.00 мск.