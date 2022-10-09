Дубль Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Даллас»

«Миннесота» в предсезонном матче НХЛ обыграла «Даллас» со счетом 5:1.

В составе «Уайлд» 3 (2+1) очка набрал Кирилл Капризов, еще по шайбе забросили Джоэль Эрикссон, Брендон Духайм и Матс Зуккарелло. У «Старз» единственный гол на счету Джо Павелски, форвард Денис Гурьянов завершил встречу с показателем полезности «-2».

В первом матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» 14 октября встретится с «Рейнджерс», «Даллас» в этот же день сыграет с «Нэшвиллом».