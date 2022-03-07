Дубль Капризова не спас «Миннесоту» от поражения в матче с «Далласом»

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступила «Далласу» со счетом 3:6.

В составе «Уайлд» дубль оформил Кирилл Капризов, еще одну шайбу забросил Нико Штурм. У «Старз» хет-трик на счету Джейсона Робертсона, еще по голу забили Джо Павелски, Райли Туфте и Джейми Бенн.

После этого матча «Миннесота» и «Даллас» имеют по 67 очков и занимают 5-6 места в Западной конференции.