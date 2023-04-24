«Даллас» обыграл «Миннесоту» и сравнял счет в серии, у Дадонова гол

«Даллас» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Миннесоту» со счетом 3:2.

В составе «Старз» дубль оформил Тайлер Сегин, еще один гол забил Евгений Дадонов. У «Уайлд» отличились Джон Клингберг и Фредерик Годро, Кирилл Капризов завершил встречу с показателем полезности «+1».

Счет в серии 2-2. Следующий матч пройдет 26 апреля и начнется в 4:00 мск.