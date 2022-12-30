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«Миннесота» уступила «Далласу», Капризов забил 20-ю шайбу в сезоне

Руслан Минаев
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«Миннесота» дома проиграла «Далласу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4.

В составе «Уайлд» свою 20-ю шайбу в сезоне забил Кирилл Капризов. У «Старз» отметились Тайлер Сегин (дубль), Уайтт Джонстон и Джейми Бенн.

«Даллас» с 50 очками лидирует в Западной конференции. «Миннесота» с 42 очками на 6-й строчке.

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«Миннесота» — «Даллас» — 1:4 (1:1, 0:0, 0:3)

Голы: Сегин — 8 (бол., Сутер, Джонстон), 7:13 — 0:1. Капризов — 20 (Меррилл), 17:09 — 1:1. Джонстон — 11 (Лундквист, Хейсканен), 43:29 — 1:2. Бенн — 15 (бол., Робертсон, Хинтц), 53:26 — 1:3. Сегин — 9 (п.в.), 57:58 — 1:4.

Вратари: Флери (57:49 — 57:58) — Эттингер.

Штраф: 18 — 6.

Броски: 25 (9+5+11) — 43 (15+10+18).

Наши: Капризов (20.06/2/0) — -.

30 декабря. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19316 зрителей.

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ХК Миннесота Уайлд
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4 Питтсбург 35 19 16 44
5 Айлендерс 37 21 16 44
6 Рейнджерс 37 19 18 44
7 Филадельфия 35 11 24 29
8 Коламбус 34 10 24 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 35 28 7 59
2 Торонто 35 22 13 50
3 Тампа-Бэй 34 22 12 45
4 Детройт 34 15 19 37
5 Баффало 33 17 16 36
6 Флорида 36 16 20 36
7 Оттава 35 16 19 35
8 Монреаль 36 15 21 33
Центральный дивизион И В П О
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2 Виннипег 36 22 14 45
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6 Нэшвилл 33 14 19 33
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2 Лос-Анджелес 38 20 18 46
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Вашингтон – Оттава
 3 : 4 ОТ
30.12 03:00
Тампа-Бэй – Рейнджерс
2 : 1 Б
30.12 03:00
Флорида – Монреаль
 7 : 2
30.12 03:30
Айлендерс – Коламбус
 2 : 1
30.12 04:00
Виннипег – Ванкувер
 4 : 2
30.12 04:00
Миннесота – Даллас
 1 : 4
30.12 04:00
Сент-Луис – Чикаго
 3 : 1
30.12 05:00
Аризона – Торонто
 - : -
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