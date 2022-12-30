«Миннесота» уступила «Далласу», Капризов забил 20-ю шайбу в сезоне

«Миннесота» дома проиграла «Далласу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4.

В составе «Уайлд» свою 20-ю шайбу в сезоне забил Кирилл Капризов. У «Старз» отметились Тайлер Сегин (дубль), Уайтт Джонстон и Джейми Бенн.

«Даллас» с 50 очками лидирует в Западной конференции. «Миннесота» с 42 очками на 6-й строчке.

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«Миннесота» — «Даллас» — 1:4 (1:1, 0:0, 0:3)

Голы: Сегин — 8 (бол., Сутер, Джонстон), 7:13 — 0:1. Капризов — 20 (Меррилл), 17:09 — 1:1. Джонстон — 11 (Лундквист, Хейсканен), 43:29 — 1:2. Бенн — 15 (бол., Робертсон, Хинтц), 53:26 — 1:3. Сегин — 9 (п.в.), 57:58 — 1:4.

Вратари: Флери (57:49 — 57:58) — Эттингер.

Штраф: 18 — 6.

Броски: 25 (9+5+11) — 43 (15+10+18).

Наши: Капризов (20.06/2/0) — -.

30 декабря. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19316 зрителей.