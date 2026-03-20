«Миннесота» — «Чикаго»: видеообзор матча НХЛ

«Миннесота» проиграла «Чикаго» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2.

У хозяев единственную шайбу забросил Нико Штурм, у гостей забили Илья Михеев и Коннор Бедард.

«Миннесота» в 70 матчах набрала 90 очков и занимает третье место в таблице Западной конференции. «Чикаго» с 64 очками после 68 встреч располагается на 14-м месте.

В следующем матче «Миннесота» 21 марта примет «Даллас». «Чикаго» в тот же день сыграет на своем льду с «Колорадо».

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