«Миннесота» — «Чикаго»: видеообзор матча

«Миннесота» дома выиграла у «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

«Миннесота» набрала 34 очка в 23 матчах и занимает 2-е место в Западной конференции. «Чикаго» идет на последней строчке — 18 очков в 23 играх.