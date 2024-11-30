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Сегодня, 10:46

«Миннесота» — «Чикаго»: видеообзор матча

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Миннесота» дома выиграла у «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

«Миннесота» набрала 34 очка в 23 матчах и занимает 2-е место в Западной конференции. «Чикаго» идет на последней строчке — 18 очков в 23 играх.

НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Чикаго Блэкхокс
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2 Каролина 23 16 7 33
3 Вашингтон 23 16 7 33
4 Рейнджерс 22 12 10 25
5 Филадельфия 24 11 13 25
6 Коламбус 22 10 12 23
7 Айлендерс 24 8 16 22
8 Питтсбург 25 9 16 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 24 14 10 29
2 Торонто 22 13 9 28
3 Тампа-Бэй 22 12 10 26
4 Бостон 25 11 14 25
5 Баффало 23 11 12 24
6 Детройт 23 10 13 22
7 Оттава 22 10 12 21
8 Монреаль 22 8 14 19
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 24 18 6 36
2 Миннесота 23 15 8 34
3 Даллас 22 14 8 28
4 Колорадо 24 13 11 26
5 Сент-Луис 24 11 13 23
6 Юта 23 9 14 22
7 Нэшвилл 24 7 17 19
8 Чикаго 23 8 15 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
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2 Лос-Анджелес 24 13 11 29
3 Калгари 24 12 12 28
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5 Эдмонтон 23 12 11 26
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7 Анахайм 22 9 13 21
8 Сан-Хосе 26 8 18 21
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