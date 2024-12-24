«Миннесота» — «Чикаго»: видеообзор матча НХЛ

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграла «Чикаго» со счетом 4:3.

«Миннесота» прервала серию из четырех поражений и с 46 очками расположилась на третьем месте в Западной конференции. «Чикаго» с 26 очками — на последней строчке.