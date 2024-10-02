«Миннесота» разгромила «Чикаго», Капризов набрал 4 очка

«Миннесота» дома разгромила «Чикаго» в выставочном матче НХЛ — 7:2.

Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов забил один гол и сделал три результативные передачи. Также у хозяев сделал дубль Джаред Сперджен, по одной шайбе у Фредерика Годро, Якуба Лауко и Марко Росси.

У гостей забили Коннор Бедард и Джейсон Дикинсон.

5 октября команды проведут между собой еще один выставочный матч.