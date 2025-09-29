«Миннесота» уступила «Чикаго» в предсезонном матче НХЛ

«Миннесота» в предсезонном матче НХЛ уступила «Чикаго» со счетом 1:4.

В составе «Уайлд» отличился Хантер Хайт. У «Блэкхокс» хет-трик оформил Фрэнк Назар, еще один гол забил Райан Донато.

В следующем матче «Миннесота» 1 октября сыграет с «Виннипегом», «Чикаго» в этот же день встретится с «Детройтом».