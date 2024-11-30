«Миннесота» победила «Чикаго», Капризов сделал голевую передачу
«Миннесота» выиграла у «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.
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«Миннесота» — «Чикаго» — 3:2 (0:1, 3:1, 0:0)
Голы: Донато — 9 (Бертуцци), 2:23 — 0:1. Донато — 10 (бол., Власик, Бедард), 25:43 — 0:2. Росси — 7 (Юханссон, Капризов), 30:22 — 1:2. Сперджен — 1 (Болди, Эрикссон Эк), 30:39 — 2:2. Сперджен — 2 (Эрикссон Эк, Фолиньо), 37:33 — 3:2.
Вратари: Флери — Мразек (58:31).
Штраф: 6 — 4.
Броски: 29 (8+6+15) — 22 (4+10+8).
Наши: Капризов (25.36/2/+1), Тренин (13.22/1/0), Хуснутдинов (9.04/2/0) — Михеев (14.20/0/0).
29 ноября. Сент-Пол. Xcel Energy Center.
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