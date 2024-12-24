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Сегодня, 06:30

«Миннесота» победила «Чикаго» и прервала серию из четырех поражений, Капризов забил гол

Сергей Разин
корреспондент
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«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграла «Чикаго» со счетом 4:3.

В составе «Уайлд» шайбы забросили Кирилл Капризов, Джаред Сперджен, Брок Фабер и Маркус Фолиньо, Марат Хуснутдинов оформил результативную передачу, у Якова Тренина два ассиста. У «Блэкхокс» голы на счету Коннора Бедарда, Ника Фолиньо и Кевина Корчински.

«Миннесота» прервала серию из четырех поражений и с 46 очками расположилась на третьем месте в Западной конференции. «Чикаго» с 26 очками — на последней строчке.

НХЛ

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«Миннесота» — «Чикаго» — 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)

Голы: Бедард — 9 (Холл), 6:47 — 0:1. Капризов — 23 (Росси, Зуккарелло), 11:11 — 1:1. Фолиньо — 8 (Назар, Донато), 26:16 — 1:2. Сперджен — 4 (Тренин, Шор), 27:05 — 2:2. Фэйбер — 4 (Бродин, Хуснутдинов), 42:43 — 3:2. Фолиньо — 5 (п.в., Тренин), 58:36 — 4:2. Дикинсон — 7, 59:27 — 4:3.

Вратари: Густавссон — Содерблум.

Штраф: 0 — 2.

Броски: 27 (12+8+7) — 31 (11+10+10).

Наши: Капризов (22.09/5/-1), Тренин (8.49/1/+2), Хуснутдинов (13.42/0/0) — Михеев (17.48/2/0).

24 декабря. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19 067 зрителей.

НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Чикаго Блэкхокс
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1 Нью-Джерси 37 23 14 49
2 Вашингтон 34 23 11 48
3 Каролина 34 21 13 43
4 Питтсбург 36 16 20 37
5 Коламбус 35 14 21 34
6 Филадельфия 35 15 20 34
7 Рейнджерс 34 16 18 33
8 Айлендерс 35 13 22 33
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 36 22 14 46
2 Торонто 35 21 14 44
3 Бостон 36 19 17 42
4 Тампа-Бэй 32 19 13 40
5 Оттава 34 18 16 38
6 Монреаль 34 14 20 31
7 Детройт 34 13 21 30
8 Баффало 35 12 23 28
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 36 25 11 51
2 Миннесота 35 21 14 46
3 Колорадо 36 21 15 42
4 Даллас 32 19 13 38
5 Юта 33 16 17 38
6 Сент-Луис 36 16 20 36
7 Нэшвилл 35 11 24 29
8 Чикаго 35 12 23 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 33 22 11 47
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3 Лос-Анджелес 34 19 15 43
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Питтсбург – Филадельфия
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24.12 03:00
Флорида – Тампа-Бэй
 0 : 4
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 5 : 4
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Бостон – Вашингтон
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Айлендерс – Баффало
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Нэшвилл – Каролина
 5 : 2
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Миннесота – Чикаго
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