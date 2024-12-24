«Миннесота» победила «Чикаго» и прервала серию из четырех поражений, Капризов забил гол
«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграла «Чикаго» со счетом 4:3.
В составе «Уайлд» шайбы забросили Кирилл Капризов, Джаред Сперджен, Брок Фабер и Маркус Фолиньо, Марат Хуснутдинов оформил результативную передачу, у Якова Тренина два ассиста. У «Блэкхокс» голы на счету Коннора Бедарда, Ника Фолиньо и Кевина Корчински.
«Миннесота» прервала серию из четырех поражений и с 46 очками расположилась на третьем месте в Западной конференции. «Чикаго» с 26 очками — на последней строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Чикаго» — 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)
Голы: Бедард — 9 (Холл), 6:47 — 0:1. Капризов — 23 (Росси, Зуккарелло), 11:11 — 1:1. Фолиньо — 8 (Назар, Донато), 26:16 — 1:2. Сперджен — 4 (Тренин, Шор), 27:05 — 2:2. Фэйбер — 4 (Бродин, Хуснутдинов), 42:43 — 3:2. Фолиньо — 5 (п.в., Тренин), 58:36 — 4:2. Дикинсон — 7, 59:27 — 4:3.
Вратари: Густавссон — Содерблум.
Штраф: 0 — 2.
Броски: 27 (12+8+7) — 31 (11+10+10).
Наши: Капризов (22.09/5/-1), Тренин (8.49/1/+2), Хуснутдинов (13.42/0/0) — Михеев (17.48/2/0).
24 декабря. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19 067 зрителей.
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Бостон – Вашингтон
|4 : 1
|24.12
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Детройт – Сент-Луис
|0 : 4
|24.12
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Айлендерс – Баффало
|1 : 7
|24.12
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|
Нэшвилл – Каролина
|5 : 2
|24.12
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Миннесота – Чикаго
|4 : 3
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Ванкувер – Сан-Хосе
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Юта – Даллас
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|24.12
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