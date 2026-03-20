Михеев забросил 13-ю шайбу в сезоне НХЛ
«Чикаго» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты».
Российский нападающий Илья Михеев на 17-й минуте встречи забросил шайбу и сделал счет 1:0. Для 31-летнего россиянина этот гол стал 13-м сезоне.
Теперь у Михеева 27 (13+14) очков в 63 играх этого сезона.
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|0
|0
|0
|0
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|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|5
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|6
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
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|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
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|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|1
|1
|0
|2
|2
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|3
|Торонто
|0
|0
|0
|0
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|Оттава
|0
|0
|0
|0
|5
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|6
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|7
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|0
|0
|0
|0
|8
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|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|4
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|5
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|6
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|2
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|4
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|5
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|6
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|7
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|8
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
|30.09
|02:00
|Торонто – Монреаль
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|30.09
|03:00
|Бостон – Рейнджерс
|- : -
|30.09
|05:00
|Эдмонтон – Ванкувер
|- : -
|30.09
|05:30
|Вегас – Чикаго
|- : -
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