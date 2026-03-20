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Михеев забросил 13-ю шайбу в сезоне НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент

«Чикаго» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты».

Российский нападающий Илья Михеев на 17-й минуте встречи забросил шайбу и сделал счет 1:0. Для 31-летнего россиянина этот гол стал 13-м сезоне.

Теперь у Михеева 27 (13+14) очков в 63 играх этого сезона.

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Илья Михеев
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