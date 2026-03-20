Михеев забросил 13-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Чикаго» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты».

Российский нападающий Илья Михеев на 17-й минуте встречи забросил шайбу и сделал счет 1:0. Для 31-летнего россиянина этот гол стал 13-м сезоне.

Теперь у Михеева 27 (13+14) очков в 63 играх этого сезона.