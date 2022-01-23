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Сегодня, 07:57

Гол Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Чикаго»

Гол Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Чикаго»
Иван Торопцев
Корреспондент

«Миннесота» обыграла «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

Автором победной шайбы в овертайме стал нападающий «Уайлд» Маркус Фолиньо. Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов реализовал большинство в середине третьего периода и забросил 17-ю для себя шайбу в нынешнем сезоне.

«Чикаго» потерпел третье поражение подряд и второе подряд от «Миннесоты». Вчера, 22 января «Блэкхоукс» уступили «Уайлд» со счетом 1:5.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Чикаго» — 4:3 ОТ (1:2, 0:0, 2:1, 1:0)

Голы: Боргстрем — 3 (Густафссон), 9:51 — 0:1. Дебринкэт — 24 (бол., С. Джонс, Строум), 17:07 — 0:2. Эрикссон Эк — 12 (бол., Зуккарелло, Сперджен), 19:30 — 1:2. Капризов — 17 (бол., Зуккарелло, Сперджен), 50:45 — 2:2. Боргстрем — 4 (Энтвистл, Карпентер), 52:03 — 2:3. Фиала — 10 (Гринуэй, Голигоски), 57:56 — 3:3. Фолиньо — 16 (Гринуэй, Голигоски), 64:22 — 4:3.

Вратари: Кяхкенен — Ланкинен.

Штраф: 4 — 12.

Броски: 44 (8+20+14+2) — 36 (17+9+8+2).

Наши: Капризов (20.14/8/-1), Куликов (14.47/1/0) — -.

23 января. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Чикаго Блэкхокс
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3 Питтсбург 40 25 15 55
4 Вашингтон 42 23 19 55
5 Коламбус 38 18 20 37
6 Нью-Джерси 39 15 24 35
7 Айлендерс 34 14 20 34
8 Филадельфия 41 13 28 34
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 41 28 13 61
2 Тампа-Бэй 42 27 15 59
3 Торонто 38 25 13 53
4 Бостон 38 24 14 50
5 Детройт 42 18 24 42
6 Баффало 41 13 28 33
7 Оттава 34 11 23 25
8 Монреаль 40 8 32 23
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1 Колорадо 39 28 11 59
2 Нэшвилл 43 26 17 55
3 Сент-Луис 40 24 16 53
4 Миннесота 37 24 13 51
5 Даллас 38 20 18 42
6 Виннипег 37 17 20 40
7 Чикаго 41 15 26 37
8 Аризона 40 10 30 24
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1 Вегас 41 24 17 50
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3 Лос-Анджелес 41 20 21 45
4 Сан-Хосе 41 21 20 44
5 Калгари 35 18 17 42
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8 Сиэтл 40 12 28 28
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 4 : 1
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