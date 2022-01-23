Гол Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Чикаго»

«Миннесота» обыграла «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

Автором победной шайбы в овертайме стал нападающий «Уайлд» Маркус Фолиньо. Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов реализовал большинство в середине третьего периода и забросил 17-ю для себя шайбу в нынешнем сезоне.

«Чикаго» потерпел третье поражение подряд и второе подряд от «Миннесоты». Вчера, 22 января «Блэкхоукс» уступили «Уайлд» со счетом 1:5.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Чикаго» — 4:3 ОТ (1:2, 0:0, 2:1, 1:0)

Голы: Боргстрем — 3 (Густафссон), 9:51 — 0:1. Дебринкэт — 24 (бол., С. Джонс, Строум), 17:07 — 0:2. Эрикссон Эк — 12 (бол., Зуккарелло, Сперджен), 19:30 — 1:2. Капризов — 17 (бол., Зуккарелло, Сперджен), 50:45 — 2:2. Боргстрем — 4 (Энтвистл, Карпентер), 52:03 — 2:3. Фиала — 10 (Гринуэй, Голигоски), 57:56 — 3:3. Фолиньо — 16 (Гринуэй, Голигоски), 64:22 — 4:3.

Вратари: Кяхкенен — Ланкинен.

Штраф: 4 — 12.

Броски: 44 (8+20+14+2) — 36 (17+9+8+2).

Наши: Капризов (20.14/8/-1), Куликов (14.47/1/0) — -.

23 января. Сент-Пол. Xcel Energy Center.