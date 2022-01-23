Гол Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Чикаго»
«Миннесота» обыграла «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.
Автором победной шайбы в овертайме стал нападающий «Уайлд» Маркус Фолиньо. Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов реализовал большинство в середине третьего периода и забросил 17-ю для себя шайбу в нынешнем сезоне.
«Чикаго» потерпел третье поражение подряд и второе подряд от «Миннесоты». Вчера, 22 января «Блэкхоукс» уступили «Уайлд» со счетом 1:5.
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«Миннесота» — «Чикаго» — 4:3 ОТ (1:2, 0:0, 2:1, 1:0)
Голы: Боргстрем — 3 (Густафссон), 9:51 — 0:1. Дебринкэт — 24 (бол., С. Джонс, Строум), 17:07 — 0:2. Эрикссон Эк — 12 (бол., Зуккарелло, Сперджен), 19:30 — 1:2. Капризов — 17 (бол., Зуккарелло, Сперджен), 50:45 — 2:2. Боргстрем — 4 (Энтвистл, Карпентер), 52:03 — 2:3. Фиала — 10 (Гринуэй, Голигоски), 57:56 — 3:3. Фолиньо — 16 (Гринуэй, Голигоски), 64:22 — 4:3.
Вратари: Кяхкенен — Ланкинен.
Штраф: 4 — 12.
Броски: 44 (8+20+14+2) — 36 (17+9+8+2).
Наши: Капризов (20.14/8/-1), Куликов (14.47/1/0) — -.
23 января. Сент-Пол. Xcel Energy Center.
|Столичный дивизион
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|П
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|Рейнджерс
|42
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|15
|58
|2
|Каролина
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|27
|11
|56
|3
|Питтсбург
|40
|25
|15
|55
|4
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|42
|23
|19
|55
|5
|Коламбус
|38
|18
|20
|37
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|15
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|14
|20
|34
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|28
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|Атлантический дивизион
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|П
|О
|1
|Флорида
|41
|28
|13
|61
|2
|Тампа-Бэй
|42
|27
|15
|59
|3
|Торонто
|38
|25
|13
|53
|4
|Бостон
|38
|24
|14
|50
|5
|Детройт
|42
|18
|24
|42
|6
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|41
|13
|28
|33
|7
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|34
|11
|23
|25
|8
|Монреаль
|40
|8
|32
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|39
|28
|11
|59
|2
|Нэшвилл
|43
|26
|17
|55
|3
|Сент-Луис
|40
|24
|16
|53
|4
|Миннесота
|37
|24
|13
|51
|5
|Даллас
|38
|20
|18
|42
|6
|Виннипег
|37
|17
|20
|40
|7
|Чикаго
|41
|15
|26
|37
|8
|Аризона
|40
|10
|30
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|41
|24
|17
|50
|2
|Анахайм
|43
|20
|23
|47
|3
|Лос-Анджелес
|41
|20
|21
|45
|4
|Сан-Хосе
|41
|21
|20
|44
|5
|Калгари
|35
|18
|17
|42
|6
|Ванкувер
|40
|18
|22
|40
|7
|Эдмонтон
|36
|18
|18
|38
|8
|Сиэтл
|40
|12
|28
|28
|23.01
|03:00
|
Вашингтон – Оттава
|3 : 2 ОТ
|23.01
|03:00
|
Колорадо – Монреаль
|3 : 2 ОТ
|23.01
|03:00
|
Нью-Джерси – Каролина
|7 : 4
|23.01
|03:00
|
Рейнджерс – Аризона
|7 : 3
|23.01
|03:00
|
Айлендерс – Торонто
|1 : 3
|23.01
|04:00
|
Нэшвилл – Детройт
|4 : 1
|23.01
|05:00
|
Миннесота – Чикаго
|4 : 3 ОТ
|23.01
|06:00
|
Эдмонтон – Калгари
|- : -
|23.01
|06:30
|
Сан-Хосе – Тампа-Бэй
|- : -
|23.01
|21:00
|
Питтсбург – Виннипег
|- : -
|И
|О
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|42
|58
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|41
|55
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|36
|54
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|42
|29
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|42
|29
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|36
|26
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|27
|2.06
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|25
|2.07
|
|
Тристан Джерри
Питтсбург
|32
|2.1