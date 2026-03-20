«Миннесота» — «Чикаго» онлайн-трансляция матча НХЛ

«Миннесота» и «Чикаго» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ

«Миннесота Уайлд» и «Чикаго Блэкхокс» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на пятницу, 20 марта. Игра пройдет на «Гранд Казино Арене» в Сент-Поле, стартовое вбрасывание состоится в 2.30 по московскому времени.

«Миннесота» — «Чикаго»: трансляция матча регулярного чемпионата НХЛ в прямом эфире (видео)

За основными событиями и результатом игры «Миннесота» — «Чикаго» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

НХЛ. Регулярный чемпионат

20 марта, 03:00. Grand Casino Arena (Сент-Пол) Миннесота Чикаго

В России отсутствуют официальные трансляции матчей НХЛ, видео появляются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте».

«Миннесота» набрала 90 очков в 69 играх регулярного чемпионата НХЛ, «Чикаго» — 62 очка в 67 играх. В ночь на 18 марта «Уайлд» победили «Блэкхокс» со счетом 4:3ОТ.