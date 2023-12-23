«Миннесота» сыграет с «Бостоном» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 24 декабря

«Миннесота» сыграет с «Бостоном» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с субботы на воскресенье, 24 декабря. Игра пройдет на стадионе «Эксел Энерджи-центр» (Сент-Пол, США). Начало — в 03.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Миннесота» — «Бостон» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции не будет. Видеотрансляцию бесплатно в прямом эфире можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте».

«Миннесота» располагается на седьмой позиции в турнирной таблице Центрального дивизиона, имея в активе лишь 32 балла. «Бостон» идет на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции «Брюинз» с 44 баллами.

Расписание матчей регулярного чемпионата НХЛ на 23 и 24 декабря доступно по ссылке на сайте «СЭ».