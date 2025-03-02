«Миннесота» встретится с «Бостоном» в регулярном чемпионате НХЛ в воскресенье, 2 марта. Игра состоится в спортивном комплексе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (штат Миннесота, США). Начало — в 23.30 по московскому времени.

«Миннесота» — «Бостон»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Ключевые события встречи «Миннесота» — «Бостон» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. Трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Уайлд» набрал 72 очкв в 60 играх и занимает пятое место в Западной конференции. «Брюинз» располагаются на 10-й строчке Востока (у команды — 64 очка в 61 встрече).

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