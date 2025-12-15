«Миннесота» выиграла у «Бостона», Капризов забил два гола и отдал пас

«Миннесота» победила «Бостон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Джаред Сперджен, Райан Хартман, Куинн Хьюз, Мэтт Болди и российский нападающий Кирилл Капризов (дважды). Также на счету Капризова результативный пас. В сезоне-2025/26 28-летний россиянин набрал 37 (20+17) очков в 33 играх. У гостей забили Алекс Стивс и Эндрю Пик.

«Миннесота» выиграла четвертый матч подряд. Она занимает третье место в таблице Западной конференции с 43 очками после 33 игр. «Бостон» прервал серию из четырех побед подряд и расположился на восьмом месте Восточной конференции (38 очков после 33 матчей).