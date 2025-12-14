«Миннесота» и «Бостон» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ

«Миннесота Уайлд» и «Бостон Брюинз» встретятся в матче чемпионата НХЛ в ночь на понедельник, 15 декабря. Игра пройдет на «Гранд Казино Арене» в Сент-Поле, стартовое вбрасывание состоится в 2.00 по московскому времени.

«Миннесота» — «Бостон»: трансляция матча регулярного чемпионата НХЛ (видео онлайн)

За основными событиями и результатом игры «Миннесота» — «Бостон» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

В России отсутствуют официальные трансляции матчей НХЛ, видео появляются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте».

НХЛ. Регулярный чемпионат

15 декабря, 02:00. Grand Casino Arena (Сент-Пол) Миннесота Бостон

Обе команды провели по 32 матча в регулярном чемпионате НХЛ, «Миннесота» набрала 41 очко, «Бостон» — 38. В предыдущей игре «Миннесота» победила «Оттаву» (3:2), а «Бостон» — «Виннипег» (6:3).