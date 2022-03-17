Дубль Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Бостон»

«Миннесота» выиграла у «Бостона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. «Уайлд» прервали трехматчевую победную серию «Брюинз».

Российский нападающий Кирилл Капризов оформил дубль, забросив обе шайбы в первом периоде. Теперь на его счету 32 гола в этом сезоне.