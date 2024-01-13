«Миннесота» без Капризова проиграла в 6 из 7 матчей

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступила «Филадельфии» (3:4 ОТ).

Встречу из-за травмы пропускал форвард «Уайлд» Кирилл Капризов. «Миннесота» без 26-летнего россиянина уступила в 6 из 7 последних матчах.

«Миннесота» с 39 очками занимает 13-е место в Западной конференции.

В текущем сезоне Капризов провел 34 матча в НХЛ, в которых набрал 34 (13+21) очка.