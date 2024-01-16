«Миннесота» — «Айлендерс»: видеообзор матча

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Айлендерс» со счетом 5:0.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Уайлд» Кирилл Капризов отметился результативной передачей, у «островитян» вратарь Илья Сорокин отразил 29 бросков из 32 и был заменен после второго периода.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте