«Миннесота» — «Айлендерс»: видеообзор матча НХЛ

«Миннесота» дома выиграла у «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

У «Уайлд» дубль оформил Мэттью Болди, еще по шайбе забросили Марко Росси, Фредерик Годро, Яков Тренин и Маркус Фолиньо.

За «островитян» шайбы забросили Кайл Палмьери, Брок Нельсон и Андерс Ли.

«Миннесота» набрала 70 очков и занимает 5-е место в Западной конференции, «Айлендерс» идут 12-ми с 57 баллами.